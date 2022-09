una ricetta che farà impazzire Fido

Fido ama la carne, perché non preparargli un piatto unico? Ecco come fare l’hamburger per cani. Una ricetta che farà “impazzire” il tuo amico peloso.

In commercio ci sono molti alimenti per i nostri amici a quattro zampe, sia umidi che secchi. Tuttavia molto spesso ci ritroviamo, per un motivo o per un altro, a dover cucinare per la nostra piccola palla di pelo.

Sebbene siamo a conoscenza di quanto Fido ami la carne, potrebbe essere utile preparare una pietanza sfiziosa per il nostro amico a quattro zampe. Nel seguente articolo vedremo insieme come preparare gli hamburger per cani.

Hamburger per cani: una ricetta davvero deliziosa

Cucinare per il proprio amico a quattro zampe è non solo soddisfacente, in quanto notiamo la felicità di Fido nel mangiare una pietanza preparata da noi, ma è anche più sicuro, in quanto conosciamo gli ingredienti di cui è composto l’alimento che diamo al cane, perché li abbiamo scelti noi.

Tuttavia per cucinare per un cane è molto importante conoscere gli alimenti che quest’ultimo può mangiare e che fanno bene alla sua salute.

Uno degli alimenti che sicuramente fanno bene alla nostra palla di pelo è la carne, sia bianca che rossa. Quest’ultima combinata con cereali, come il riso, diventa un’ottima cena nutriente per il nostro amico peloso.

Inoltre l’aggiunta di verdure nella dieta del nostro amico peloso può portare molti benefici per quest’ultimo, in quanto le verdure contengono molti elementi nutritivi tra cui vitamine, fibre e sali minerali.

Per questo motivo qui di seguito vi proponiamo una gustosa e nutriente ricetta per il vostro amico a quattro zampe: hamburger per cani con riso e verdure.

Ingredienti

120 grammi di macinato di manzo

60 grammi di riso

50 grammi di zucchine

Un cucchiaio di olio di girasole

Un uovo

15 grammi di parmigiano grattugiato (facoltativo)

Preparazione

Per preparare gli hamburger per il nostro cane è necessario innanzitutto lessare il riso in molta acqua e tagliare le zucchine a rondelle e cuocerle a vapore e successivamente frullarle.

In una ciotola porre la carne macinata, le zucchine frullate, il riso, l’uovo, il parmigiano (facoltativo) e l’olio. Mescolare il tutto e formare degli hamburger. Cuocere questi ultimi, su entrambi i lati, su una griglia calda o in una padella antiaderente senza aggiunta di olio.

Una volta cotti gli hamburger, lasciarli raffreddare prima di offrirli a Fido. E’ possibile conservare gli hamburger crudi in freezer, per poterli offrire al nostro amico peloso in un secondo momento.