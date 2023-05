una ricerca svela qual è

Se siete alla ricerca della città migliore in cui vivere con i vostri animali domestici, una ricerca ha svelato qual è, ecco tutti i dettagli.

A volte, purtroppo, a fronte di un grande desiderio di prendere con sé un animale domestico non corrisponde poi un ambiente ideale. Ci sono paesi e città che non hanno molti servizi dedicati agli animali, forse pochi spazi verdi, o nessun parco dedicato.

Scegliere di adottare un cane o un gatto deve arrivare dopo aver valutato tutte le possibilità di potergli dare una bella vita. A questo proposito, qual è la città migliore in cui vivere con gli animali? Una recente ricerca ha svelato qual è in Italia e nel mondo.

Le cose da considerare sono diverse: gli spazi verdi, i servizi offerti, la disponibilità alle chiamate di emergenza e tanto altro. Vediamo chi ha la possibilità di offrire di più ai propri amici a quattro zampe.

La città migliore in cui vivere con gli animali: in Italia e in Europa, ecco qual è

Forse non ci si sofferma abbastanza sulle cose e i servizi di cui ha bisogno un animale domestico. Ad esempio, servirà avere vicino una clinica veterinaria, ma anche negozi per il cibo e per la toilettatura.

In base ai servizi che si registrano attivi in ogni città italiana sembra proprio che la migliore città in assoluto dove poter vivere benissimo con un cane o un gatto sia Roma.

La capitale è fornita di qualsiasi servizio per animali e ogni cosa per loro è disponibile in ogni quartiere della città. Qui ci sono negozi con il cibo per animali, dove poter acquistare tutti gli accessori e i giocattoli. Inoltre, ci sono 39 centri per la toilettatura.

Non solo, ma è possibile trovare moltissime pensioni per animali dove lasciare i propri amici quando ci si deve allontanare per tanto tempo. Non dimentichiamo, poi, tutte le aree verdi della città.

A Roma un cane o un gatto può vivere in tutti i comfort, dall’alimentazione, alle cure mediche, per finire con tutte le possibilità di svago. Subito dopo, una città molto amica degli animali è Milano.

Le città amiche degli animali in Europa

Non concentriamoci solamente sull’Italia, ma prendiamo in considerazione anche le città di altri paesi europei.

Per la valutazione sono state prese in considerazione anche le temperature più alte e quelle più basse. Secondo Money.co.uk la città migliore d’Europa che fornisce agli animali l’habitat e tutti i servizi è Londra.

Al secondo posto della classifica troviamo Parigi. Mentre Roma si trova al terzo posto, dunque, felicemente sul podio. Per quanto riguarda la classifica completa, eccola:

Londra Parigi Roma Madrid Berlino Barcellona Amburgo Bruxelles Milano Monaco

Vediamo che anche Milano si trova nelle prime dieci posizioni della classifica. Si può dire che queste due zone d’Italia sono maggiormente amiche degli animali rispetto alle altre.