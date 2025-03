Una retorica irresponsabile minaccia il disarmo nucleare

“La Federazione Russa ha promosso una rischiosa narrativa nucleare, minacciando l’Ucraina e suggerendo che le armi nucleari possano diventare strumenti normali nei conflitti, ignorando il fatto che ciò porterebbe alla distruzione totale.” Queste le parole del presidente Sergio Mattarella, durante un incontro a Hiroshima con l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.

“Il governo italiano condanna queste pericolose derive”, ha enfatizzato Mattarella, sottolineando l’urgenza di un’azione condivisa tra tutte le potenze nucleari. Ha affermato che non si tratta di un confronto tra ottimisti e realisti, ma tra la vita e la morte, tra la pace e il conflitto. L’architettura del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa è minacciata da retoriche irresponsabili e conflitti attuali. Le minacce all’uso di ordigni nucleari sono lanciate con inquietante leggerezza e i destini dell’umanità sono in gioco.

Mattarella ha denunciato il fatto che trattati fondamentali siano ostacolati o abbandonati, con la possibilità di armare lo spazio extra atmosferico, allontanando la cooperazione pacifica. Ha messo in guardia contro l’erosione del tabù nucleare e la pubblicizzazione di armamenti atomici considerati “limitati” e “accettabili” in conflitti locali.

Riguardo alla Corea del Nord, ha esortato Pyongyang ad abbandonare il suo programma nucleare e a intraprendere la denuclearizzazione della penisola coreana. Infine, ha sottolineato l’importanza della memoria dei sopravvissuti, i cui racconti devono essere tramandati alle future generazioni, affinché non si dimentichino gli insegnamenti del passato e si promuova un’educazione alla pace e alla dignità umana.