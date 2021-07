“Vi scriviamo per chiedervi di dare urgentemente priorità alla sicurezza delle donne sulle vostre piattaforme”. La lettera aperta inviata settimana scorsa a Mark Zuckerberg (Ceo di Facebook), Sundar Pichai (Ceo di Google), Shou Zi Chew (Ceo di TikTok), e Jack Dorsey (Ceo di Twitter), ha sortito l’effetto formale di una risposta positiva immediata. Non poteva essere altrimenti. L’hanno firmata oltre 200 donne con un profilo pubblico di rilievo – tra cui Emma Watson, Annie Lennox, Julia Gillard per citarne alcune (qui tutte le firmatarie) il primo luglio nel corso del Generation Equality Forum dell’Onu, che si è tenuto a Parigi dopo un anno di consultazioni guidate dalla World Wide Web Foundation di Tim Berners-Lee (uno degli inventori del Web) a cui hanno partecipato oltre 120 donne da 35 Paesi diversi.

Un’occasione unica, con i leader mondiali riuniti, per promuovere i diritti delle donne, la lettera merita di essere riportata quasi integralmente. Eccola:

“Questa è un’opportunità storica per voi, amministratori delegati di alcune delle piattaforme tecnologiche più potenti del mondo, per affrontare uno dei più grandi ostacoli all’uguaglianza di genere: la pandemia di abusi online contro donne e ragazze. Gli impegni che prendete oggi dovrebbero essere visti come una promessa alle donne e alle ragazze di tutto il mondo che affronterete con decisione gli abusi a cui sono soggette sulle vostre piattaforme. La portata del problema è enorme: il 38 per cento delle donne a livello globale ha subito direttamente abusi online. Questa cifra sale al 45 per cento per la Generazione Z e i Millennial. Per le donne di colore, per le donne nere in particolare, per le donne della comunità Lgbtq+ e altri gruppi emarginati, l’abuso è spesso molto peggiore. Le conseguenze possono essere devastanti. Internet è la piazza del 21° secolo. È qui che si svolge il dibattito, si costruiscono comunità, si vendono prodotti e si costruisce una reputazione. Ma la portata degli abusi online significa che, per troppe donne, queste piazze digitali non siano sicure. Questa è una minaccia per il progresso sulla parità di genere. Un volume enorme di questo abuso avviene sulle piattaforme dei social media e la sua portata è globale. Le vostre decisioni determinano il modo in cui miliardi di persone vivono la vita online. Con le vostre incredibili risorse finanziarie e ingegneristiche, avete capacità e responsabilità uniche per garantire che le vostre piattaforme prevengano, piuttosto che alimentare, questo abuso.

Nessuna soluzione rapida risolverà il problema, ma ci sono molte strade per fare progressi significativi. Per oltre un anno, avete collaborato con la società civile e gli esperti del governo di oltre 35 paesi per affrontare gli abusi online. Questo è stato un importante passo avanti… Ora è fondamentale mettere in atto due priorità che le donne hanno affermato essere fondamentali per la loro sicurezza: un maggiore controllo delle loro esperienze sulle piattaforme e migliori sistemi di segnalazione. Date alle persone un maggiore controllo per gestire la loro sicurezza. Piuttosto che un’esperienza unica, le donne dovrebbero avere un maggiore controllo su chi può interagire con loro sulle piattaforme tecnologiche, nonché una maggiore scelta su cosa, quando e come visualizzare i contenuti online. Questi strumenti dovrebbero essere facili da trovare e semplici da usare… Migliorate i vostri sistemi per segnalare abusi facilmente e monitorare i progressi di queste segnalazioni. Ad esempio, pannelli di controllo che mostrino agli utenti lo stato di tutte le loro segnalazioni in un unico posto, funzionalità per guidarli attraverso il processo di segnalazione e strumenti che offrano alle donne l’accesso a ulteriore supporto quando necessario, potrebbero fare un’enorme differenza.

Gli impegni che prendete oggi per affrontare queste due aree sono un passo positivo e necessario. Anche il modo in cui li porterete avanti è importante. Mentre lavorate per raggiungere questi obiettivi, staremo a guardare: riconosceremo quando farete progressi e vi segnaleremo quando non lo farete. I vostri progressi rispetto a questi impegni verranno monitorati annualmente… Se costruite questa Internet migliore per le donne, costruirete una Internet migliore per tutti. Voi avete la possibilità. Ora mostrate al mondo che avete anche la volontà di farlo”.

Facebook, Google, TikTok e Twitter hanno risposto subito, il giorno stesso, promettendo di combattere l’abuso delle donne sulle loro rispettive piattaforme rivedendo i loro sistemi di moderazione. Resta ancora da chiarire come. L’impegno preso non precisa come si intenda moderare i contenuti, che supporto sarà dato ai moderatori “umani”, se saranno rappresentativi rispecchiando la diversità della società, che ruolo e quali limiti avrà l’uso dell’intelligenza artificiale. Ma per Azmina Dhrodia, che rappresenta la World Wide Web Foundation, va apprezzato che per la prima volta ci sia una collaborazione tra piattaforme, esperti informatici, società civile, accademici e governi per trovare soluzioni contro gli abusi online per garantire la sicurezza delle donne. Da qualche parte bisognava pur partire.