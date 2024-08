Una ragazza disabile disturba il concerto di Venditti, lui l’attacca: “Vieni qua se hai il coraggio”

Antonello Venditti a Barletta ha purtroppo dimostrato scarsa empatia difronte a una ragazza disabile che, mentre lui parlava, faceva dei mugolii in sottofondo. Inizialmente il cantante, non rendendosi conto di chi avesse davanti, le ha rifatto il verso scimmiottandola e dichiarando al microfono acceso: “Vieni qua se hai il coraggio, str**o“.

E in un secondo momento, quando uno steward gli ha fatto presente che se l’era presa con una ragazza in carrozzina che, come riporta FanPage “a causa di un problema di salute, manifestava dei riflessi involontari“, Antonello Venditti ha replicato: “E ho capito. È un ‘ragazzo speciale’ che però deve imparare l’educazione. Non esistono ‘ragazzi speciali’, l’educazione è una cosa…“. A questo punto il cantante è stato sommerso di fischi.

“Un gesto” – riporta sempre FanPage – “che ha suscitato indignazione tra i presenti e la reazione dei genitori della giovane, che però hanno mantenuto la calma decidendo di non replicare alle offese. Si legge su BarlettaLive che, dopo il concerto, lo stesso steward che era salito sul palco ha cercato di spiegare la situazione ai presenti ricordando che è spesso difficile per un artista comprendere la provenienza esatta dei suoni o vedere chiaramente chi è seduto in platea, a causa delle luci intense e del volume elevato delle spie. Resta, però, la grande mancanza di sensibilità dimostrata proprio in quel momento. Il video, pubblicato sui social da una pagina è pieno di reazioni indignate: “Io sono mamma di un bambino speciale, quest’uomo mi fa schifo. Al posto del pubblico, io mi sarei alzata e me ne sarei andata”“.

Caro Venditti, che scivolone.

Antonello Venditti, le parole su Annalisa e Angelina Mango

E già che ci siamo, come dimenticarsi di queste parole su Annalisa e Angelina? “Questi giovani sono bravi: io so fare quello che fanno loro, ma loro non sanno fare quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati. E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti”.