Akash Kumar è stato uno dei protagonisti di un talk (quello con Alex Belli) della puntata odierna di Domenica Live. Nel mirino del gossip, come sempre, i suoi occhi.

CHOC! C’è il like di Akash su una foto del famoso intervento che “avrebbe” fatto l’ex isolano? #DomenicaLive pic.twitter.com/JCEkFfz82b

Per l’occasione Barbara d’Urso ha avuto l’opportunità di intervistare una ragazza, tale Sofia, che avrebbe conosciuto Akash Kumar ai tempi delle scuole superiori. In quel periodo lui girava – secondo il racconto di lei – con delle lenti a contatto azzurre.

“Un giorno mi fece vedere la sua carta d’identità, non ricordo per quale motivo, e nella foto aveva gli occhi scuri: gli ho detto ‘guarda che lo sappiamo tutti che usi le lenti a contatto‘ e lui mi prese dalla mani subito il documento”.

Alla luce delle nuove accuse Akash Kumar – dopo essersi fatto dare nome e cognome della ragazza dai suoi follower di Instagram – le ha mandato alcuni messaggi e poi l’ha offesa nelle Stories.

“Intanto sei un cesso, quindi non potrei mai frequentarmi con te. E per due minuti di notorietà hai preso un po’ di follower ed ora qualche sigaretta in più la puoi vendere. Occhio che ti arriva la querela”.