La quinta stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars si è appena conclusa, ma a quanto pare la macchina da lavoro del programma si è già messa di nuovo in moto dato che – come rivelato da Phi Phi O’Hara via Twitter – il cast della sesta stagione è già stato messo in quarantena e le registrazioni inizieranno a breve.

Ovviamente non ha fatto i nomi delle partecipanti per loro rispetto, ma quando un fan le ha chiesto se parteciperebbe di nuovo ad un All Stars con il nuovo nome (da mesi, infatti, Phi Phi O’Hara non si chiama più così) ha risposto di no.

“Non farò mai All Stars, non mi meritano, ma conosco il cast della sesta edizione e beh… No, non lo farei mai, per un misero centinaio di dollari ad episodio e un milione di minacce di morte con una conduttrice ed una produzione che non fanno nulla per aiutare..”

Vi ricordo che Phi Phi O’Hara ha partecipato alla seconda edizione di All Stars nel 2016, quella vinta da Alaska.

I’ll NEVER do All Stars EVER they don’t deserve me.

But I know the cast of 6…………………and……..well……🤐 https://t.co/UcjfrpxGPp

— Jaremi 💙 (@JustJaremi) August 6, 2020