Chi ha visto la prima stagione di Drag Race España conosce sicuramente Sagittaria, la drag queen di Barcellona che ha conquistato la stima e l’affetto di moltissimi fan.

L’immagine di Sagittaria (ma anche lo stesso nome in riferimento al segno zodiacale) ricorda molto Aquaria, la drag queen di RuPaul’s Drag Race vincitrice della decima stagione e non è sbagliato dire che la spagnola si sia molto ispirata a lei per creare il suo personaggio. La stessa Sagittaria lo ha più volte ammesso confessando di aver iniziato l’arte drag proprio dopo aver visto Aquaria.

Quando a paragonarle è stata però Bob The Drag Queen (vincitrice dell’ottava stagione di Drag Race), la spagnola ha risposto scagliandole contro una frecciatina.

“Avrei giurato di aver visto Aquaria a Drag Race España” – ha scritto in maniera sarcastica Bob The Drag Queen – “Ahahah che str*nzetta Monet“, ha risposto Sagittaria, alludendo questa volta alla somiglianza fisica fra Bob e Monet X Change. Ops.

Un nuovo gay drama è servito.



She’s got her arrow aimed for the crown. Meet @itsagittaria! ♐️ #DragRaceEspaña@DragRaceEs premieres very soon on #WOWPresentsPlus worldwide (excluding Spain) & in Spain on @ATRESplayer Premium 🇪🇸👑 https://t.co/ro27i4fW9X pic.twitter.com/GABGklUo0F

— World of Wonder (@WorldOfWonder) April 26, 2021