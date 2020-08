Circa una settimana fa Cardi B e Megan Thee Stallion hanno pubblicato il loro nuovo video, WAP, scatenando una polemica su Kylie Jenner.

La petizione per la rimozione dal video della piccola di casa Kardashian – Jenner non è però l’unica polemica che è nata in seguito all’uscita della clip, dato che un paio di giorni fa anche la produttrice Diane Warren ha scritto un duro tweet contro le due rapper (senza mai citarle espressamente).

Ricordando il compleanno di Whitney Houston, Diane Warren ha scritto un post su Twitter attaccando le cantanti che si spogliano nei video per attirare l’attenzione.

“Buon compleanno in Paradiso, Whitney. Mi mancano i veri cantanti come te che non dovevano essere nudi nei video per attirare la nostra attenzione”.

Considerando il successo mediatico di WAP in molti hanno letto nel tweet della Warren una frecciatina a Cardi B e Megan Thee Stallion che – dal canto loro – hanno preferito non commentare.