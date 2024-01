Una prestigiosa scrittrice cinquantenne che non vende più come un tempo e quattro “scrittori-influencer” si ritrovano per caso a convivere a Villa Solitudine, un Centro internazionale a tutela della poesia e della letteratura arroccato in cima alla più alta scogliera di Manarola, nelle Cinque Terre. Ho il sentore che la situazione si rivelerà alquanto… avvelenata 🍄 “Scrittori al veleno”, Nicola Lecca