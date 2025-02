Una Possibilità Inedita

Una scoperta significativa riguardo all’acqua su Marte è stata effettuata dai ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e pubblicata sulla rivista Geosciences di MDPI. Lo studio, intitolato “Geomorphological Observations and Physical Hypotheses About Martian Dune Gullies”, suggerisce la possibile presenza di acqua liquida sul Pianeta Rosso, osservata per la prima volta. La ricerca indica che, circa 3,7 miliardi di anni fa, Marte aveva un’atmosfera più densa e laghi, ma col tempo ha perso gran parte della sua atmosfera, rendendo difficile mantenere acqua liquida stabile.

I ricercatori hanno analizzato il versante sottovento della duna Russell nel cratere di Marte, studiando il comportamento dell’acqua in condizioni atmosferiche marziane. Adriano Nardi, ricercatore dell’Ingv, ha dichiarato che l’analisi di 110 immagini ad alta risoluzione ha rivelato la potenziale presenza di acqua allo stato liquido, in equilibrio con i suoi stati fisici solido e gassoso. Questa acqua potrebbe comparire in brevi periodi, specialmente nei primi giorni di primavera marziana, sotto specifiche condizioni di temperatura e pressione.

Il fenomeno meteorologico osservato è inedito e si verifica vicino alla superficie delle dune. Antonio Piersanti, co-autore dello studio, ha descritto i “linear gullies”, canali diversi dai classici gullies. Questi potrebbero depositare brina sulla duna, e l’umidità si osserva in penombra. Se confermata, la presenza di acqua liquida potrebbe avere importanti implicazioni per la geologia marziana e la ricerca di vita microbica, nonché per future missioni spaziali. In questo studio, l’acqua è stata osservata nei suoi tre stati, anche se quella liquida è la meno stabile.