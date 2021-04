Avete presente un “frullino”? All’interno del cuore, non serve ovviamente per mescolare il sangue. Ma, come una vera e propria “pompa” aiuta a spingerlo nell’aorta, e quindi in tutto l’organismo, mentre il paziente è sotto “stress” perché il cardiologo sta liberando con un “palloncino” un’arteria coronarica da una placca che la occlude. Grazie alla tecnologia, oltre a favorire la spinta del liquido dal cuore all’organismo, oggi si può anche monitorare costantemente ciò che avviene nel ventricolo sinistro, capire se riesce a sopportare lo sforzo, valutare la pressione con cui, anche grazie al “frullino”, spinge il sangue. Con questo sistema, oggi dotato anche di fibre ottiche, si può quindi realizzare il trattamento di rivascolarizzazione anche nei soggetti ad altissimo rischio perché presentano malattie particolarmente pericolose. E soprattutto è possibile monitorare attimo per attimo ciò che avviene nel turbine continuo del sangue all’interno del ventricolo sinistro. Il dato emerge da un convegno virtuale organizzato dalla Fondazione De Gasperis. “Fino ad oggi i pazienti Chip (higher-risk and clinically indicated patients), ovvero le persone ad alto rischio per comorbidità, disfunzione ventricolare sinistra legata a grave scompenso, patologia seria delle valvole cardiache o anche una malattia coronarica severa, non potevano essere trattata per l’elevato rischio di mortalità nel corso della procedura – spiega il direttore di Cardiologia 1- Emodinamica, Unità di Cure Intensive Cardiologiche del Dipartimento Cardiotoracovascolare “A. De Gasperis” dell’Ospedale Niguarda di Milano Fabrizio Oliva, Il perché è semplice: la persistenza di una disfunzione della pompa cardiaca espone il paziente ad un maggior rischio di riospedalizzazioni e di mortalità a distanza ma anche ad una peggiore qualità di vita”.

In questo senso, la tecnologia, può modificare profondamente la storia. Quando si prevede un’angioplastica programmata, infatti, lo specialista può inserire in modo non invasivo nel cuore del paziente ad alto rischio il dispositivo, che in pratica viene posizionato nel ventricolo sinistro. “A quel punto si possono ottenere due funzioni fondamentali: la prima è di controllo dei valori pressori, resa ancor più efficace dalla disponibilità di fibre ottiche, la seconda è di favorire la funzione di pompa di un ventricolo che, per i motivi sopracitati, lavora male – riprende Oliva. Il tutto permette una perfusione adeguata degli organi vitale, dallo stesso cuore fino al cervello e ai reni. Soprattutto, il dispositivo può essere “lasciato” per controllare la situazione nelle ore successive all’intervento di rivascolarizzazione, anche per un giorno o più”. Grazie alla tecnologia, quindi, si aprono importanti prospettive per chi, solo qualche tempo fa, non poteva essere avviato ad un trattamento di angioplastica per le sue condizioni di salute. “Oggi il trattamento è possibile grazie al miglioramento delle tecniche e dei device come il sistema di supporto temporaneo al circolo, una pompa microassiale intracardiaca che sostiene il ventricolo sinistro, che si può posizionare facilmente per via percutanea: con la disponibilità di sistema munito di fibre ottiche si può ottenere un monitoraggio ancora più preciso dei segnali pressori e quindi una migliore gestione clinica del paziente ad alto rischio – conclude Jacopo Oreglia, responsabile dell’Emodinamica del Dipartimento “A. De Gasperis”, sostenuto dalla fondazione De Gasperis”.