Una Polemica Ingiustificata

Ignazio La Russa è stato contestato durante il discorso di apertura delle celebrazioni del 25 aprile al Senato. Mentre parlava dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, alcuni senatori del Pd e di Italia Viva si sono alzati in segno di protesta contro la sua decisione di rimanere seduto. La Russa ha risposto spiegando che non si era alzato per evitare di obbligare anche gli altri parlamentari a farlo. Dopo la contestazione, ha sostenuto che la polemica fosse “fuori luogo” e ha affermato: “Non mi sono alzato perché dovrebbero stare in piedi anche tutti gli altri mentre intervengono i senatori, ma se preferite mi alzo in piedi”.

Ha continuato il suo intervento chiarendo che il 25 aprile non rappresenta solo una celebrazione di un evento passato, ma guarda anche all’oggi e al futuro. Ha accusato l’opposizione di strumentalizzare la sua postura e ha deciso di accorciare il suo intervento. La Russa ha ribadito che lui e il suo partito, Fratelli d’Italia, sono sostenitori dei valori della Costituzione, esprimendo pieno rispetto per la festa della Liberazione.

Ha concluso il suo discorso sottolineando l’importanza di unire le persone attorno a questa data, piuttosto che dividerle, affermando che il ricordo del 25 aprile dovrebbe essere un momento di unione per tutti.