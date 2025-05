Una pizza in faccia: il colpo di scena

È diventata virale la rissa sfiorata tra Fedez e lo streamer Blur durante una partita di Kings League. Il rapper ha condiviso le sue ragioni su Instagram in tre storie, denunciando il comportamento tossico di Blur, che avrebbe augurato tumori e morte ai giocatori e allo staff di Fedez. Quest’ultimo ha raccontato l’episodio, spiegando come i due, capitani di due squadre avversarie, siano stati quasi alle mani durante la partita, ma sono stati separati da altri giocatori.

Fedez ha rivelato di aver chiesto una riunione con la Kings League per segnalare il comportamento di Blur, il quale spesso si lascia andare a commenti estremi. Ha chiarito che qualora si fosse ripetuto un clima del genere, prevedeva escalation di tensione. Durante l’ultima partita, Fedez ha vissuto in diretta le offese di Blur verso i suoi giocatori, giudicando il linguaggio usato dal rivale come inaccettabile.

Il rapper, sorpreso che la situazione non sia degenerata ulteriormente, ha espresso la sua delusione nei confronti della Kings League per non aver preso provvedimenti. Ha anche lanciato un avvertimento a Blur, sottolineando che commenti come quelli possono avere conseguenze. Fedez ha un personale legame con la questione, essendo stato operato nel 2022 per un tumore al pancreas.

L’incidente ha attirato l’attenzione su vari media, con commenti anche da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha sarcasticamente osservato l’atteggiamento di Fedez. L’episodio ha messo in luce le tensioni e i comportamenti inappropriati nel contesto sportivo e nel mondo degli influencer.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it