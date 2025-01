Una pippa e siluro a Vieri

Antonio Cassano ha espresso parole dure nei confronti di Rafa Leao, attaccante del Milan, durante un’intervista a Striscia la notizia, dove ha ricevuto il suo 21esimo Tapiro d’oro. Le critiche di Cassano sono giunte dopo la finale di Supercoppa italiana, in cui il giocatore rossonero non ha brillato. Leao, dopo le osservazioni di Cassano, ha risposto sui social condividendo un emoji di pagliaccio, scatenando così una polemica. Cassano ha ribadito la sua posizione su Leao, definendolo “una pippa” e accusandolo di mancare di consistenza sul campo. Ha sostenuto che il giocatore non dimostra la grinta necessaria e che, nonostante il suo ingaggio da 8 milioni di euro, non è in grado di esprimere le proprie qualità, non segnando abbastanza e avendo difficoltà nei passaggi.

Inoltre, Cassano ha consigliato a Leao di dedicarsi a una carriera da rapper, suggerendo che in quel campo potrebbe trovare maggiore successo. Le sue affermazioni sono state accompagnate da un evidente disprezzo nei confronti della prestazione del rossonero nella partita contro il Cagliari, di cui ha detto: “ha fatto ancora schifo”.

Quando gli è stato chiesto del suo ex compagno Christian Vieri, Cassano ha preferito non approfondire l’argomento, dichiarando che considera quell’argomento chiuso. Ha inoltre affermato che i risultati del progetto attuale, che vede coinvolti Adani e Vendola, sono migliori rispetto a quelli precedenti: “Prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta”, ha specificato, segnando un netto cambiamento nel suo approccio e nella sua visione.

Cassano, noto per la sua schiettezza e le sue opinioni forti, non ha risparmiato critiche nei confronti di Leao, il quale dovrà affrontare le sue parole e provare a dimostrare il contrario sul campo. La situazione ha suscitato una certa attenzione, con i tifosi e gli appassionati di calcio che seguono con interesse gli sviluppi tra i due, in una rivalità che sta animando il dibattito calcistico in Italia.