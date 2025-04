Una piccola vita salvata da un disastro aereo, una storia commovente

Il 24 marzo 2015, un Airbus A320 di Germanwings, partito da Barcellona verso Düsseldorf, si schiantò sulle Alpi, causando la morte di 150 persone. Tra i passeggeri, una cagnolina che avrebbe dovuto raggiungere la sua nuova famiglia in Germania non poté imbarcarsi a causa di un imprevisto burocratico: non aveva ricevuto la seconda dose del vaccino antirabbico necessario per l’ingresso nel paese. Questo errore ha salvato la sua vita, mentre il giovane tedesco che si era offerto di accompagnarla morì nel disastro.

La cagnolina, un meticcio di piccola taglia proveniente da Brenes, vicino Siviglia, era ospite del rifugio La Sonrisa Animal, dedicato al recupero e all’adozione di cani randagi. La sua partenza per la Germania era prevista proprio il giorno dell’incidente. I volontari del rifugio, scoraggiati dal fatto che ogni opportunità di volo persa comportava lunghi tempi di attesa, erano felici di aver trovato un accompagnatore. Tuttavia, le procedure sanitarie hanno impedito il suo viaggio.

In seguito al disastro aereo, la cagnolina è stata vaccinata e dopo alcune settimane è stata trovata un’altra opportunità di volo. Questa volta, riuscì a volare in Germania, dove venne accolta affettuosamente dalla sua nuova famiglia. La triste storia del disastro ha portato a un finale positivo per la piccola vita a quattro zampe, rendendo evidente come talvolta il destino possa riservare sorprese anche nelle tragedie.