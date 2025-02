Una piccola chiesa e una casa di pietra: da oltre 40 anni è il luogo di un costante ‘pellegrinaggio laico’

Nine Mile è una meta poco convenzionale, ma significativa per molti viaggiatori, situata nella parrocchia di St. Ann in Giamaica. È famosa principalmente per la casa natale di Bob Marley e per una cappella in stile etiope. Questo villaggio attira migliaia di visitatori che si recano per onorare la memoria del Re del Reggae, nato qui il 6 febbraio 1945. La casa di Marley, che ancora conserva gli arredi originali degli anni ’40, testimonia le sue umili origini e l’atmosfera di quel periodo.

Gli anziani del villaggio raccontano storie sulla giovinezza di Marley, trascorsa a meditare su Mt. Zion Rock, dove compose molte delle sue canzoni famose. Accanto alla casa, il mausoleo, un semplice edificio in pietra, custodisce i resti di Bob e di sua madre, “Mama Marley”. I visitatori entrano a piedi scalzi come segno di rispetto e possono osservare doni e omaggi lasciati dai fan di tutto il mondo, creando un’atmosfera solenne.

Nine Mile rappresenta il cuore della Giamaica autentica, circondata da una vegetazione lussureggiante e una forte tradizione rurale, lontana dai resort turistici. Per Bob Marley, Nine Mile è stato un rifugio di pace, dove ha trovato l’ispirazione per la sua musica. Anche il tour del villaggio, della durata di 45 minuti, diventa un’esperienza emozionante, immersa nella sua musica.

Inoltre, è possibile esplorare le tradizioni giamaicane, gustando specialità locali come il pollo Jerk. Nine Mile, a un’ora e quindici minuti da Ocho Rios, offre un’esperienza che va oltre il turismo, rivelando l’energia e la filosofia di Marley, rendendo ogni visita unica e memorabile.