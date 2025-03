Una piacevole scoperta tra deserto e mare cristallino: cosa vedere in Oman in 5 giorni

L’Oman è un paese affascinante e ricco di colori e paesaggi che vale la pena visitare. Gli omaniti sono ospitali e attenti al turismo. In questo diario di viaggio, si descrivono cinque giorni trascorsi in Oman.

Il primo giorno inizia con una gita alle Isole Daymaniat, dove si può nuotare e fare snorkeling in una barriera corallina ricca di vita marina. Dopo una giornata di relax, il gruppo si dirige verso Bahla per la cena e il soggiorno in un comodo hotel.

Il secondo giorno include una visita al Souk di Bahla e al museo etnografico Bait al Safah. Si prosegue verso Jebel Shams con un trekking panoramico, seguito dalla scoperta di Nizwa e del suo affascinante souk.

Il terzo giorno è dedicato al castello di Jabreen, un palazzo storico, prima di avventurarsi nel deserto di Wahiba Sands. Qui si vive l’emozionante esperienza del “Dune bashing” e si contempla un tramonto mozzafiato. La serata si conclude con una cena sotto le stelle in un campo nel deserto.

Il quarto giorno porta a Wadi Bani Khalid, un’oasi con acque cristalline dove è possibile nuotare, seguita da un’escursione in barca per vedere i delfini. L’esperienza culmina con l’osservazione delle tartarughe che depongono le uova.

L’ultimo giorno si visita il Wadi Shab, famoso per le sue gole e piscine naturali, e si termina la giornata con un tuffo a Tiwi Beach e una sosta al Bimmah Sinkhole. Prima di tornare a Muscat, si conclude con una cena nel souk. L’Oman lascia un’impronta indelebile per la sua bellezza e tranquillità.