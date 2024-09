Una passione gli ha cambiato la vita: nessuno poteva immaginarlo

La passione di una cane randagio per le biciclette gli ha cambiato la vita: i video su TikTok testimoniano una storia unica.

Scegliere di trascorrere la vita con un animale domestico è il dono più grande che una persona possa fare a se stessa. Lo ha imparato bene Maggie Jo, una ciclista che un anno fa ha salvato un cane randagio regalandogli una casa e una famiglia. La passione del quattro zampe per le biciclette ha cambiato completamente la sua vita.

Quanto accaduto è testimoniato da una serie di video condivisi da Maggie sul proprio profilo TikTok (all’account social @_maggiejo__).

Quando la scorsa estate Maggie e Maeve sono partite da Chicago per attraversare in bicicletta l’Europa non pensavo che avrebbero incontrato qualcuno pronto a cambiare le loro vite per sempre. Mentre percorrevano le panoramiche strade del Montenegro, le donne si sono rese conto di essere seguite da un cane randagio. Gli occhi dolcissimi, il pelo arancione arruffato e un’espressione sul musetto inequivocabile. Così Maggie e Maeve ricorderanno per sempre quella che sarebbe diventata presto la loro cagnolina domestica.

Dopo quattro giornate e tre notti trascorse insieme alla cagnetta, le ragazze hanno compreso che non si sarebbero potute separare dalla cucciola, ribattezzata “Monte” dal nome dello Stato in cui è stata trovata, il Montenegro. Nonostante avessero provato a “seminarla” lungo il tragitto, la quattro zampe ha continuato a seguirle per centinaia di chilometri senza stancarsi mai.

Maggie e Maeve hanno cambiato così i loro piani di viaggio, portando la cagnolina presso una clinica veterinaria. Dopo aver appurato che si trattava di una cucciola randagia priva di microchip, le donne hanno avviato le pratiche per mettere in regola la quattro zampe e poterla far viaggiare verso gli Stati Uniti.

@_maggiejo__So we fell in love with a stray dog… We call her Monte and she loves pets. We thought it was crazy when she stayed with us for a couple miles, but as the miles add up, we can’t believe she is still with us. We have tried many times to lose her, but every time we think she fell behind she shows up. She’s full of fleas and ticks, but all she’s wants is love and maybe a little bit of our snacks 😉♬ original sound – Maggie Jo