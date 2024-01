Una parola emoziona i cani più del cibo, non immagineresti mai di quale si tratta!

Niente sembra emozionare i cani più della parola “pappa” ma in verità non è così, questa la amano di più!

Chi possiede un cane molto spesso ama parlare con lui ed osservare le sue reazioni, quando ci rivolgiamo al cane con parole per lui interessanti è facile scorgere il loro sguardo cambiare, gli occhi accendersi e la cosa iniziare a scodinzolare freneticamente. Solitamente la parola che genera un eccitazione maggiore, tuttavia, è proprio quella con quale richiamiamo il nostro cane alla ciotola, o almeno questo è quello che tutti credevamo. La verità secondo gli esperti è diversa, esisterebbe una e una sola parola in grado di eccitare il cane Ancor di più, un tendine utilizzato in maniera larghissima da ogni proprietario.

Non è il cibo ad allietare maggiormente i cani, lo è invece passeggiare, lo hanno rivelato loro stessi!

Esiste una parola che eccita il cane più del cibo, questo è quanto emerso da uno studio condotto su 4.000 cani nel Regno Unito. I ricercatori che si sono dedicati allo studio hanno tenuto sotto controllo la frequenza cardiaca dei cani mentre venivano dette a questi parole come, passeggiata, pappa, gioco e diversi altri termini comunemente utilizzati dai padroni verso il loro cucciolo.

I cani sono infatti in grado di memorizzare in media ben 89 parole oltre che anche moltissimi nostri gesti, in questo modo i cani ci capiscono, e non per modo di dire. In genere le prime parole che un cane impara sono “vieni“, “seduto” o proprio “pappa“, l’ultima soprattutto è facilissima da associare per l’animale e solitamente genera in lui molta frenesia, se pensavate che questa fosse la parola magica però vi stavate sbagliando, perché è altro ad eccitare di più il cane.

Nello studio condotto la frequenza cardiaca degli animali e infatti stata poi alta quando veniva pronunciata la parola “passeggiata“, a testimonianza di quanto i cani amino uscire di casa ed esplorare il mondo insieme al proprio padrone. Se credevate che riempire la ciotola fosse dunque la cosa che maggiormente fa felice il vostro cane vi stavate sbagliando, motivo per cui è il caso di rivedere le vostre azioni e prendere in mano i guinzagli poi spesso di quanto attualmente fate.

I cani posseggono diversi tipi di memoria così come le persone, sfruttando la memoria a breve termine sono soliti ricordare informazioni come la posizione del giocattolo appena nascosto, ad esempio, sfruttando invece la memoria a lungo termine ricordano persone, altri animali o appunto i termini che sono soliti riportarli a sensazioni positive.

Alcuni soggetti particolari hanno dimostrato di saper ricordare anche ben più di 89 parole, arrivando a conoscere addirittura oltre 150 termini, quando dite che il vostro cane vi capisce, dunque, non vi state del tutto sbagliando, anzi. Sulla base di questo però toccherà a noi capire meglio loro ed i loro bisogni e dunque prenderci più tempo per passeggiare con loro, questo è ciò che li renderà davvero felici ed appagati durante la giornata.