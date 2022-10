Una nuova vita per Dempsey, il cane anziano trova famiglia

In cerca di un cucciolo da adottare, la famiglia in visita al canile incontra il dolce sguardo dell’anziano cane Dempsey e se ne innamora.

Chi lavora in un canile o in un’associazione che si occupa di adozioni di animali sa benissimo quanto sia difficile trovare qualcuno disposto a scegliere tra i tanti cani in cerca di casa proprio quelli più anziani. Per fortuna esistono casi come quello del dolcissimo Dampsey che grazie al suo tenerissimo sguardo e alla sua indole calma ma affettuosa è riuscito a stregare una famiglia alla ricerca di un nuovo amico a quattro zampe da portare via con loro per donargli una nuova vita piena di amore e affetto incondizionato.

Adottano un cane anziano dopo essersi innamorati del suo sguardo dolce

Il tenerissimo sguardo di Dempsey è quello che ha convinto i suoi nuovi proprietari a portarlo a casa con loro. Il cagnolone protagonista di questa storia non è propriamente un cucciolo e proprio per la sua età ormai avanzata si pensava che nessuno lo avrebbe mai scelto in mezzo ai tanti cani di pochi mesi che solitamente fanno più gola a chi è in cerca di un quattro zampe da accudire. Per sua fortuna però Dempsey ha trovato una famiglia che non si è lasciata convincere dall’età e che, anzi, proprio per questa ha voluto donargli una nuova vita in famiglia, dove avrebbe ricevuto tutto l’affetto che gli spettava.

La famiglia Black si era recata presso il rifugio “Williamson County Animal Center” di Franklin, negli Stati Uniti, per cercare un cane da regalare al neo tredicenne Cooper. Il ragazzo aveva infatti da tempo il desiderio di poter avere un nuovo amico peloso e la mamma aveva deciso che era arrivato il momento giusto per fare questo passo. Camminando tra le cucce è stato impossibile non notare Dempsey e i suoi occhioni affettuosi, ma data la sua età la mamma non se la sentiva di scegliere proprio lui. Quello che la donna non avrebbe voluto per i suoi due figli era di regalare un cane troppo grande e poi rischiare di perderlo poco dopo. Non avendo ancora preso una decisione su quale degli animali scegliere, la famiglia Black è tornata una settimana dopo e notando che il cane dall’orecchio storto e gli occhi dolci era ancora lì non sono riusciti a resistergli e hanno alla fine optato per lui.

Una volta avviate le pratiche per l’adozione, i volontari hanno informato i Black che la vecchia famiglia del cane aveva saputo di ciò che stava accadendo e che era davvero felice che qualcuno lo avesse scelto. I precedenti proprietari avevano infatti dovuto lasciare a malincuore il loro cagnolone in rifugio perché non potevano più prendersene cura. Ora Dempsey può però dirsi un cane anziano davvero fortunato, perché ha trovato delle persone che si sono subito innamorate di lui e che lo hanno fatto sentire immediatamente parte della famiglia. Nel profilo Instagram creato dalla sua “mamma” Chelley è possibile vedere quanto il cucciolone si senta a suo agio nella nuova casa e quanto tutti i componenti amino la sua compagnia e soprattutto le sue coccole. (G. M.)