Una nuova via per le cure

Un team di ricercatori del Broad Institute e Harvard ha scoperto un nuovo meccanismo genetico alla base della malattia di Huntington, una patologia neurodegenerativa ereditaria caratterizzata dalla distruzione progressiva delle cellule cerebrali, con effetti devastanti su funzioni motorie, cognitive e psichiatriche. La malattia, che colpisce 5-10 persone ogni 100.000 e circa 30.000 individui negli Stati Uniti, è causata da una mutazione nel gene HTT sul cromosoma 4, caratterizzata da un’espansione anomala della sequenza “CAG”. La tossicità della mutazione non è immediata ma emerge dopo anni attraverso un fenomeno noto come espansione somatica.

I sintomi della malattia si manifestano generalmente tra i 30 e i 50 anni, con segni distintivi come la corea, movimenti involontari, e un progressivo declino cognitivo e psichico. La diagnosi avviene tramite valutazioni cliniche e test genetici, identificando l’espansione patologica nel gene HTT. La recente ricerca ha dimostrato che le ripetizioni di DNA nel gene HTT possono aumentare nel tempo, portando alla morte neuronale nella regione cerebrale dello striato.

I ricercatori esplorano ora nuove strategie terapeutiche, come inibire la proteina MSH3, per ritardare o bloccare l’espansione delle ripetizioni CAG. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto più ampio di malattie da ripetizione del DNA, suggerendo opportunità di trattamento non solo per la malattia di Huntington ma anche per altre patologie genetiche simili. La ricerca continua a promettere soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei pazienti e fornire speranza per una cura definitiva.