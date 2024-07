Una nuova mamma, due cucciolate trovano chi si occuperà di loro

L’incredibile storia di due cucciolate che hanno trovato una nuova mamma dopo essere rimaste orfane: le immagini emozionano il web.

Sarebbe inutile spiegarglielo e in fondo non avrebbe alcun significato. Come si potrebbe dire a una cagnolina che non è la vera mamma delle due cucciolate di gatti da lei adottati? L’amore puro e sincero, come quello materno, non conosce limiti e supera ogni difficoltà e differenza anche quelle tra specie diverse, abbattendo le barriere e azzerando le distanze. Ed è per questo, allora, che nessuno sosterrebbe mai che Kona non sia la mamma dei micetti di cui si prende cura. Del resto, l’amore che lei mostra nei confronti dei piccoli felini è esattamente uguale a quello che avrebbe potuto avere la loro vera mamma.

La storia della cagnolina Kona e delle due cucciolate di gatti da lei adottati

La storia della dolce cagnolina Kona viene dagli Stati Uniti d’America ed è stata raccontata da Asa, la donna che si occupa di Kona e che lavora presso l’Animal Welfare League di Arlington.

Kona è una cagnolina meticcia che vive insieme ad Asa. La quattro zampe adora tutti gli esseri viventi e in particolare i gatti. La sua umana non ha avuto alcun dubbio su chi fosse la mamma perfetta per crescere le cucciolate di gatti rimasti orfani: la dolcissima Kona. La cagnetta aiuta, infatti, la donna a prendersi cura e ad accogliere gli animali del rifugio. Nelle scorse settimane, Asa ha trovato poco distante dal rifugio tre micetti abbandonati. La donna li ha presi con sé e li ha presentati a Kona. Non appena la quattro zampe ha visto i piccoli non ha potuto trattenere la sua gioia.

L’istinto materno della meticcia ha preso il sopravvento, portandola a prendersi cura dei piccoli felini come se fossero i suoi cuccioli. Pochi giorni dopo, Asa ha trovato due gattini di un’altra cucciolata e ha portato anche loro da Kona. I felini, ribbattezzati con i nomi di Fred, Barney, Betty, Pebbles e Bamm-Bamm, si sono subito affezionati alla loro nuova mamma. Asa ha raccontato a Love Meow che Kona «è stata così entusiasta di incontrarli fin dal loro arrivo. In pochi minuti dal loro incontro, Kona ha assunto l’importante ruolo di palestra personale per Betty. È felice di avere i gattini attorno a sé».

Non è insolito che i cuccioli orfani vengano adottati da mamme che hanno già i loro piccoli. A volte capita anche che gli orfanelli trovino mamme amorevoli appartenenti a una specie diversa dalla propria, proprio come è accaduto nel caso di Kona e dei suoi cinque micetti. (di Elisabetta Guglielmi)