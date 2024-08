Una nuova malattia potrebbe aver raggiunto l’Europa tramite le zanzare: di cosa si tratta?

Una nuova malattia sta colpendo diversi pazienti in Europa, allertando i medici dell’Unione Europea. I principali casi sono avvenuti in Spagna, Italia e Germania, anche se ancora non si parla di una vera e propria epidemia.

La malattia prende il nome di “malattia di Oropouche” ed è provocato da un patogeno simile al virus Zika, che è diffusa nelle Americhe.

Questo virus si diffonde tramite le punture provocate da diverse specie di moscerini e di zanzare, oltre che per il morso di una mosca che non è molto diffusa in Europa.

Fortunatamente gli esiti fatali sono molto rari, ma i medici sono in stato di pre allarme, considerando i sintomi che affliggono i pazienti.

Essi sono febbre molto elevata, nausea, un senso di stanchezza che ha dato alla patologia il nome di “malattia della stanchezza”, oltre che dolori muscolari, eruzioni cutanee e dolore agli occhi.

La maggioranza dei pazienti guarisce dopo pochi giorni, ma è da segnalare il fatto che fino alla fine di quest’anno i casi di soggetti affetti di questa patologia in Europa si contavano sulle dita di due mani.

Ancora non si conoscono le ragioni della diffusione di questa malattia nel nostro continente, ma è probabile che alcuni pazienti siano stati punti all’estero, mentre erano in viaggio, in particolare in Sud America – dopo il rischio di prendere la malattia è moderato – o che alcuni rari gruppi di zanzare presenti in Europa hanno cominciato a contenere il patogeno, dopo che alcuni lotti di piante (contenenti le uova degli insetti) sono stati trasferiti fra i diversi continenti.

Tuttavia, gli scienziati affermano che nemmeno i principali ospiti animali del virus Oropouche sono stati confermati. Tra i contendenti abbiamo i bradipi, vari uccelli selvatici e alcuni primati, come le scimmie cappuccine e le scimmie urlatrici (già colpiti da severi casi di disidratazione)..