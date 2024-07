una nuova frontiera della scienza

La scoperta delle onde gravitazionali ha rivoluzionato le nostre conoscenze relative all’universo e ha permesso di confermare ancora una volta le teorie della Relatività di Albert Einstein, dopo quasi un secolo dalla loro formulazione.

Dopo alcuni anni di studio, recentemente gli scienziati del team Audio Universe hanno pensato di convertire i dati ottenuti dalle onde gravitazionali in suoni e immagini, così da permettere a tutti di conoscere la loro bellezza e la loro importanza nell’attuale ricerca. È la prima volta che si attua un’operazione del genere.

Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno dovuto usare diversi sistemi di sonificazione, tra cui alcuni software pensati per permettere alle persone cieche ed ipovedenti di studiare e conoscere meglio il mondo dell’astronomia.

È possibile vedere e ascoltare il risultato di questo lavoro visitando il canale ufficiale Youtube del progetto, che in futuro potrebbe ricevere altri contenuti.

“Sono stati tre i motivi principali che ci hanno spinti a lavorare a questo progetto” ha chiarito Rose Shepherd, fisica della Newcastle University ed ideatrice dello studio. “Aiutare i ricercatori a esplorare complessi set di dati multidimensionali. Rendere l’astronomia più accessibile per tutto, il che è ovviamente molto importante. Creare risorse educative coinvolgenti”.

Secondo alcuni scienziati, senza il contributo delle onde gravitazionali la vita della Terra sarebbe molto diversa e la nostra specie potrebbe anche non esistere. Per questa ragione fornire nuovi strumenti con cui studiare o visualizzare le onde gravitazionali risulta importante per la ricerca, così da integrare il ruolo di questi fenomeni tra le informazioni che già disponiamo relative all’evoluzione del cosmo e alla storia del nostro pianeta.