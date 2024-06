“Una nuova era” La Vip fa coming out e presenta a tutti la sua fidanzata

Louisa Jacobson, la giovane attrice figlia della magnetica Meryl Streep, ha fatto coming out il giorno del compleanno della madre. Attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso al mondo la sua relazione con la fidanzata Anna Blundell. Louisa comunica di essere felice di entrare in una nuova fase della sua vita, accompagnando le immagini con un cuore e una bandiera arcobaleno.

La figlia dell’icona del cinema americano fa coming out e presenta la sua fidanzata

La notizia ha sorpreso il web, che ha sempre seguito da vicino la vita della giovane figlia di Meryl Streep e Don Gummer. Louisa, 33 anni, è la più giovane dei quattro figli della coppia, che si è separata segretamente nel 2023 dopo oltre 40 anni di matrimonio. La separazione era avvenuta sei anni prima, ma è stata resa pubblica solo di recente.

Louisa ha seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo. Ha frequentato la prestigiosa Yale School of Drama e ha iniziato a farsi strada nel cinema e in televisione. La sua carriera è decollata negli ultimi anni, con ruoli di rilievo in film e serie televisive di successo come “The Gilded Age“.

Le dichiarazioni di Louisa Jacobson, accolte con entusiasmo dai fan e dalla comunità LGBTQ+, hanno ricevuto elogi per il coraggio e l’autenticità dimostrati. Il blogger Sky Maddas ha commentato ironicamente che fare coming out al compleanno della propria madre è un gesto iconico. La scelta della tempistica sottolinea la forte relazione tra Louisa e Meryl Streep.

In un periodo in cui si cerca di eliminare pregiudizi e discriminazioni, le rivelazioni pubbliche di Louisa Jacobson rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore accettazione e rispetto per tutte le forme di amore.

La giovane attrice, con il suo gesto coraggioso, dimostra di essere pronta ad affrontare le sfide e le critiche del mondo dello spettacolo. Sarà un esempio di autenticità e fiducia in se stessi per quanto vorranno imitare il suo passo.