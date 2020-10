Il Grande Fratello Vip molto presto spedirà in casa nuovi gieffini pronti a tutto per farsi notare e come anticipato da Alfonso Signorini a Casa Chi in diretta su Instagram, i nuovi vipponi che entreranno abbasseranno la media dell’età.

Fra le candidate sembrerebbe esserci Claudia Galanti come anticipato da Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Oggi.

“La partecipazione di Claudia Galanti fino a pochi giorni prima dell’inizio della nuova edizione era data per certa” – ha scritto fra le pagine del settimanale – “Oggi la showgirl con la passione per la cucina potrebbe prendersi la sua rivincita […] Entrerà nelle prossime settimane o la sua partecipazione è definitivamente sfumata? E in questo ultimo caso, perché? Ah, saperlo..”.

Claudia Galanti in passato ha già partecipato a ben due edizioni de L’Isola dei Famosi riuscendo a passare inosservata entrambe le volte.

Considerando la sua grande passione per la cucina (e basta dare un’occhiata al profilo Instagram per capirlo), più che al Grande Fratello Vip mi piacerebbe vederla a Celebrity Masterchef.