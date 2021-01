Morgan, Klaptzikal: la nuova canzone in una lingua inventata del cantautore brianzolo, dopo Ano, Sottochiave spazionave e Che succede.

Morgan non ha più freni. In questo inizio 2021 il cantautore brianzolo sta esondando. Dopo essere stato estromesso, suo malgrado, dal Festival di Sanremo, l’artista ha deciso di rilanciare la sua carriera pubblicando una serie di canzoni assurde. Ma assurde davvero. Dopo aver stuzzicato con l’irriverente Ano, averci fatto viaggiare con Sottochiave spazionave e averci riportati sul palco dell’Ariston con Che succede, adesso ha pubblicato una nuova canzone in una lingua inventata: Klaptzikal.

Morgan, Klaptzikal: una nuova canzone

Il nuovo brano del cantautore brianzolo s’intitola Klaptzikal. E già dal titolo si comprende quanto possa essere assurda, forse la più pazza di tutte. Fa parte ovviamente del suo nuovo album sperimentale, Mr. Agon e il Sacro silenzio, e se vi chiedete quale sia il significato, forse è il caso di chiederlo al diretto interessato.

Morgan

Klaptzikal è infatti un brano in una lingua inventata, come ammesso dallo stesso cantautore ex Bluvertigo. E dunque non abbiamo idea di cosa possa veramente significare. Proviamo ad ascoltarla insieme per poterci capire qualcosa di più:

Morgan: la tracklist del nuovo album

Negli scorsi giorni l’artista ha annunciato l’arrivo di una serie di nuovi album nei prossimi mesi, senza regalarci troppi dettagli. Il primo di questi dischi è Mr. Agon e il sacro silenzio, al cui interno sono presenti tutti i brani che ci ha fatto ascoltare in queste ultime settimane. Di seguito la tracklist:

Premessa della premessa

La carta

Klaptzical

Tutti sanno tutto

Flash

L’anarchico corrotto

Il ragno dal buco

Le brutte intenzioni

Il tarlo

Ano

Sottochiave spazionave

Che succede?

Maître à penser

Così

I tempi di Keith Emerson

Complotto della Sony

Quanto poco ci vuole