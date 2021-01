Morgan, Sottochiave Spazionave: la nuova canzone dell’artista brianzolo dopo l’irriverente Ano, pezzi che faranno parte della tracklist di un folle album.

Morgan non si ferma più. Dopo aver raggiunto i 2000 commenti all’ultimo post, il cantautore brianzolo ha pubblicato il lato b dell’irriverente brano Ano. S’intitola Sottochiave Spazionave, e ha ancora una volta stupito i fan dell’artista, pronto a lanciare un album assurdo e sperimentale, che dovrebbe intitolarsi Mr. Agon e il Sacro silenzio.

Morgan pubblica Sottochiave Spazionave

Se Ano è un pezzo folle e irriverente, Sottochiave Spazionave è stato presentato dallo stesso Castoldi come “assurdo e sperimentale”, oltre che “decisamente aleatorio, non adatto a tutti i contesti, forse a nessuno”.

Morgan

Tra i commenti il cantautore ex Bluvertigo ha risposto in rima all’amico Marco Maccarini, suo grande fan: “Se ti è piaciuta Ano sappi che sei strano. Se ti piacerà Spazionave piuttosto che deluderti dovranno rinchiuderti“. Ma le grandi novità per Morgan non finiscono qui. A quanto pare sarebbe infatti in arrivo anche un nuovo album, un contenitore per tutti i pezzi assurdi pubblicati negli ultimi tempi dall’ex coach di The Voice.

Morgan: il nuovo album è Mr. Agon e il Sacro silenzio

Ano e Sottochiave Spazionave non saranno singoli sciolti, ma brani tratti da un nuovo album assurdo e speriementale, riprendendo le parole dell’artista. Un disco che dovrebbe intitolarsi Mr. Agon e il Sacro silenzio, e che dovrebbe contenere i seguenti pezzi: Premessa della premessa, La carta, Klaptzical, Tutti sanno tutto, Flas, L’anarchico corrotto, Il ragno dal buco, Le brutte intenzioni, Il tarlo, Ano, Sottochiave Spazionave, Che succede?, Maître à penser, Così, I tempi di Keith Emerson, Complotto della Sony, Quanto poco ci vuole.

Di seguito il post con l’audio ufficiale di Sottochiave Spazionave: