Una notte al Museo della Carta a Toscolano Maderno

Da StraNotizie
Una notte al Museo della Carta a Toscolano Maderno

Il 30 agosto, il Museo della Carta di Toscolano Maderno, situato nella pittoresca Valle delle Cartiere, ospiterà una serata speciale con apertura straordinaria fino alle 21:00. L’evento, dal titolo “Una notte, un museo”, offre ai visitatori visite guidate programmate alle 19:30 e alle 20:30, insieme a un laboratorio di fabbricazione della carta. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per conoscere la storia locale e apprezzare la tradizione cartaria del territorio.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Bar del Museo e prevede un costo di partecipazione di 10 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi dai 7 ai 18 anni. È consigliabile prenotare in anticipo contattando direttamente il museo. Con questa apertura serale, il Museo della Carta si propone di offrire un’esperienza coinvolgente e memorabile, sostenendo la promozione della cultura locale.

