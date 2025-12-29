3.7 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Spettacolo

Una notte a teatro a Roma

Da stranotizie
Una notte a teatro a Roma

Nel weekend dell’8 e 9 novembre, centoventi bambine e bambini hanno trascorso la notte al teatro dell’Opera di Roma per partecipare alla terza edizione di “Una notte a teatro”. I giovani partecipanti si sono presentati con tutta l’attrezzatura necessaria, come tuta da ginnastica, materassino, sacco a pelo, torcia, asciugamano e spazzolino da denti.

Dopo aver formato i gruppi e sistemato i sacchi a pelo nei due foyer, hanno seguito una visita guidata che si è conclusa con una dimostrazione pratica del funzionamento del palcoscenico. La visita è stata interrotta dall’arrivo del fantasma di Emma Carelli, soprano nata a Napoli e a lungo direttrice del teatro. Dopo l’incontro, i partecipanti hanno preso parte a una caccia al tesoro per restituirle uno spartito e permetterle di cantare una celebre aria dell'”Iris” di Pietro Mascagni.

Finita l’esibizione, hanno cenato e si sono preparati per la notte, accompagnati da una ninna nanna al pianoforte. La mattina successiva, dopo la colazione, hanno formato nuovi gruppi per i laboratori di balletto, canto, pittura scenografica, espressività teatrale e per il gioco dell’Operoca nello spazio esterno. A fine mattinata si sono ritrovati nel foyer del teatro per assistere all’esibizione del gruppo che aveva seguito il laboratorio di canto.

Poi è arrivato il momento dei saluti: bambine e bambini hanno chiuso i sacchi a pelo e incontrato i genitori per tornare a casa.

Articolo precedente
Sicurezza informatica in Italia
Articolo successivo
Infortuni sul lavoro in aumento nelle Marche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.