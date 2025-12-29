Una notte a teatro a Roma

Nel weekend dell’8 e 9 novembre, centoventi bambine e bambini hanno trascorso la notte al teatro dell’Opera di Roma per partecipare alla terza edizione di “Una notte a teatro”. I giovani partecipanti si sono presentati con tutta l’attrezzatura necessaria, come tuta da ginnastica, materassino, sacco a pelo, torcia, asciugamano e spazzolino da denti.

Dopo aver formato i gruppi e sistemato i sacchi a pelo nei due foyer, hanno seguito una visita guidata che si è conclusa con una dimostrazione pratica del funzionamento del palcoscenico. La visita è stata interrotta dall’arrivo del fantasma di Emma Carelli, soprano nata a Napoli e a lungo direttrice del teatro. Dopo l’incontro, i partecipanti hanno preso parte a una caccia al tesoro per restituirle uno spartito e permetterle di cantare una celebre aria dell'”Iris” di Pietro Mascagni.

Finita l’esibizione, hanno cenato e si sono preparati per la notte, accompagnati da una ninna nanna al pianoforte. La mattina successiva, dopo la colazione, hanno formato nuovi gruppi per i laboratori di balletto, canto, pittura scenografica, espressività teatrale e per il gioco dell’Operoca nello spazio esterno. A fine mattinata si sono ritrovati nel foyer del teatro per assistere all’esibizione del gruppo che aveva seguito il laboratorio di canto.

Poi è arrivato il momento dei saluti: bambine e bambini hanno chiuso i sacchi a pelo e incontrato i genitori per tornare a casa.