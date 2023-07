UNA NESSUNA CENTOMILA in Arena 📣 Sulla scia del live alla RCF Arena di Reggio Emilia, arriva “UNA NESSUNA CENTOMILA – IN ARENA”, per continuare a dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che supportano le vittime di violenza ✨ 📆 26 settembre 2023 | Arena di Verona 🎫 Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di domani 4 luglio!