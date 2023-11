UNA NESSUNA CENTOMILA – in Arena 📣 Il concerto contro la violenza sulle donne “Una Nessuna Centomila – in Arena” inizialmente previsto il 26 settembre 2023, si terrà sabato 4 maggio 2024 all’Arena di Verona. 🎫 I biglietti precedentemente acquistati per la data del 26 settembre 2023, restano validi per il 4 maggio 2024. Biglietti per la nuova data ora in vendita su TicketOne.it! Scopri tutti i dettagli qui: