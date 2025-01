UNA NESSUNA CENTOMILA: Evento al Piazza del Plebiscito di Napoli [Info e Biglietti]

Dopo i successi del 2022 a Campovolo e del 2024 all’Arena di Verona, “Una Nessuna Centomila” torna con una terza edizione, che avrà luogo per la prima volta nel Sud Italia il 25 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento riunirà le più grandi voci italiane della musica e dello spettacolo, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Durante la serata si susseguiranno performance, duetti e collaborazioni, tutti con un messaggio chiaro: fermare i femminicidi e dare supporto ai centri antiviolenza.

I proventi saranno destinati ai centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, che utilizzerà criteri trasparenti per garantire un impatto significativo. Tutte le risorse raccolte saranno rendicontate in modo trasparente. La Fondazione, nata dopo l’evento del 2022, è la prima in Italia dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Le sue attività includono il sostegno ai Centri Antiviolenza, il cambiamento culturale tramite l’arte e progetti educativi nelle scuole.

Le edizioni precedenti hanno avuto grande successo; all’evento del 2022 sono stati raccolti 2 milioni di euro per nove centri, mentre nel 2023, 900.000 euro sono stati destinati a 21 centri. Tra gli artisti che hanno partecipato alle passate edizioni ci sono stati nomi illustri come Fiorella Mannoia, Emma e Giorgia, oltre a molti altri. L’evento del 25 settembre promette di essere un’importante manifestazione di solidarietà e impegno sociale.

INFO & BIGLIETTI: 25 settembre | Napoli in Piazza del Plebiscito.