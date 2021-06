Ennio Morricone omaggiato con una moneta d’argento dalla Zecca per la serie Grandi Artisti Italiani.

Ennio Morricone è sempre vivo nella memoria degli italiani e dei fan sparsi in tutto il mondo. Dal 15 giugno, però, lo è un po’ di più. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha scelto infatti di rendere omaggio al noto compositore romano, il re delle colonne sonore, con una nuova moneta d’argento a lui dedicata, emessa tramite la Zecca di Stato per la Collezione Numismatica 2021.

Ennio Morricone in una moneta d’argento

La nuova moneta dedicata alla memoria del grande compositore premio Oscar è stata inserita nella nuova Collezione Numismatica. Si tratta di un pezzo molto pregiato, dal valore nominale di 5 euro e venduta a 42 euro. Fa parte della serie Grandi Artisti Italiani, che in passato ha omaggiato altri geni della nostra cultura, come il grande Eduardo De Filippo.

Ennio Morricone

Nel fronte è presente un ritratto del noto compositore scomparso nel 2020, firmato da Maria Angela Cassol, mentre sul retro sono raffigurate le mani del Maestro nell’atto del dirigere. Della moneta sono state realizzate due versioni. Una da 8mila pezzi e una proof bimetalica con una tiratura un po’ più alta, da 10mila pezzi. Per acquistarle visita il sito ufficiale della Zecca.

Ennio Morricone: le colonne sonore indimenticabili

A quasi un anno dalla scomparsa del Maestro, non si fermano gli omaggi doverosi a un artista con pochi eguali, autore di alcune colonne sonore diventate rapidamente immortali. Dalla primissima per Il federale di Luciano Salce del 1961 a quella premiata con l’Oscar per The Hateful Eight di Quentin Tarantino del 2015, passando per classici come quella di Per un pugno di dollari e Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone e quella iconica degli anni Ottanta di Mission di Roland Joffé. Riascoltiamola insieme: