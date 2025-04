Una miriade di piccole gemme incastonate nell’azzurro cristallino dell’Oceano Indiano: ecco come vivere le Maldive in autonomia.

Le Maldive non sono il mio genere di vacanze, ma ho deciso di visitarle per vedere un paradiso spesso descritto così. Ho prenotato un volo da Firenze a Malé, e dopo essermi informata sui vari atolli, ho trovato la scelta confusa. Le recensioni su Booking.com mi hanno guidato nella selezione delle isole, escludendo quelle caotiche e sporche. Le barriere coralline, strutture vitali per la biodiversità marina, sono costituite da coralli e organismi vegetali chiamati zooxantelle, essenziali per la salute dei polipi corallini.

La scelta dell’atollo dipende da vari fattori: accesso alla barriera corallina, distanza da Malé e grandezza dell’isola. Le guest house, che offrono un contatto con la cultura locale, sono più adatte a chi ha un budget limitato rispetto ai costosi resort. Inoltre, esistono differenze significative nella qualità delle spiagge e dei servizi tra le isole.

Ho vissuto 12 notti tra Malé e due isole dell’atollo di Vaavu. Le prime 5 notti a Felidhoo e le successive a Thinadhoo, con costi variabili per il pernottamento e i trasporti in barca. Ho gradito la libertà di programmare escursioni sul posto invece di prenotarle in anticipo. Thinadhoo si è rivelata più turistica e bella, con una migliore offerta di servizi.

In definitiva, non mi sono annoiata, anche se la vacanza impone una certa organizzazione e poca libertà di movimento. I tour in gruppo possono limitare l’esperienza, ma la bellezza della barriera e il contatto con la natura sono stati appaganti.