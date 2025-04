Una Minigonna e una Caricatura: Riflessioni su Identità e Immagine

Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ha denunciato una campagna di odio nei suoi confronti sui social media. Ha sottolineato come alcuni la stiano rappresentando con immagini denigratorie, come una caricatura con un abbigliamento volgare. A causa di commenti e insulti sessisti ricevuti, Proietti ha deciso di intraprendere azioni legali, rivolgendosi sia alla magistratura penale che civile, per fermare questa violenza verbale.

La campagna d’odio, secondo Proietti, si è intensificata in concomitanza con il dibattito sulla manovra finanziaria regionale, e la presidente ha dichiarato che tali attacchi non sono accettabili né dal punto di vista politico né sociale. Ha evidenziato che simili atteggiamenti non sarebbero mai tollerati nei confronti dei suoi colleghi uomini e ha espresso la preoccupazione per le giovani donne che potrebbero sentirsi dissuase dall’impegnarsi in politica a causa di tali ingiurie.

Proietti ha condiviso i meme e i commenti offensivi sul suo profilo Facebook, affermando che la lotta contro questa cultura dell’odio deve essere collettiva. Ha esortato a ripristinare il valore delle parole, sottolineando che un linguaggio violento può portare a gesti estremi e alla violenza. La presidente ha ribadito che è fondamentale opporsi a questi comportamenti, affermando che nessuna donna dovrebbe essere oggetto di insulti o derisioni per il solo fatto di essere attiva in politica.

Infine, Proietti ha annunciato che i risarcimenti ottenuti saranno devoluti in beneficenza, confermando il suo impegno per una politica più rispettosa e inclusiva.