“Una metastasi al cervello” Eleonora Giorgi, l’annuncio a Verissimo sulla malattia preoccupa

Eleonora Giorgi ha condiviso aggiornamenti sulla sua salute durante la trasmissione Verissimo, rivelando la scoperta di una metastasi al cervello e la necessità di cure sperimentali non approvate. L’attrice, già in cura per un tumore al pancreas diagnosticato in precedenza, ha espresso le sue paure e le difficoltà che sta affrontando in questo periodo delicato.

Durante il programma, Giorgi ha spiegato dettagliatamente la sua situazione, evidenziando che la metastasi ha reso il suo percorso terapeutico ancora più complesso. Ha raccontato della radiochirurgia necessaria e ha mostrato la sua apprensione dicendo: “Non nascondo che ho avuto un po’ di paura”. Questa nuova sfida è arrivata in un momento in cui stava già lottando contro il tumore al pancreas e ha sottolineato l’importanza di accedere a cure sperimentali, attualmente in attesa di approvazione. Con tono ironico, ha commentato la necessità di coinvolgere figure influenti per accelerare questo processo.

Giorgi ha anche messo in luce il supporto fondamentale della sua famiglia, in particolare dei suoi figli, che l’hanno motivata a continuare le terapie. Ha parlato dell’amore e dell’attaccamento dei suoi ragazzi, affermando: “L’attaccamento dei miei ragazzi a me e alla vita è talmente forte che mi sono consegnata a loro”. Inoltre, ha menzionato il suo nipotino, Gabriele, esprimendo il desiderio di trascorrere più tempo con lui e la preoccupazione di non essere più presente nella sua vita. Questa consapevolezza della fragilità di esistenza la porta a riflettere sull’importanza di ogni momento.