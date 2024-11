Una Memoria di Alluvione

Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, è finita al centro di una polemica sui social dopo un tweet in cui commenta l’esito delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, vinte dal candidato di centrosinistra Michele De Pascale. Nel suo messaggio, Dalla Chiesa ammonisce i cittadini della regione, affermando che “alla prossima alluvione” si accorgeranno del loro errore. La reazione del pubblico è stata molto intensa, portando a una “shitstorm” di critiche.

Successivamente, Dalla Chiesa ha cercato di chiarire la sua posizione, sottolineando di aver sofferto per le inondazioni e i terremoti che hanno colpito l’Emilia. In un tweet, si domanda perché la gente continui a votare per chi non ha protetto il territorio, evidenziando che gli aiuti inviati non sono stati spesi efficacemente. Tuttavia, questa spiegazione ha ulteriormente suscitato indignazione, con utenti che le hanno chiesto di scusarsi e che hanno interpretato l’esito elettorale come una reazione alla mancanza di aiuti da parte del governo Meloni.

In un’intervista con Adnkronos, Dalla Chiesa ha cercato di chiarire il malinteso, affermando che la sofferenza per l’alluvione è stata condivisa da tutti e che sperava in una riflessione seria da parte degli elettori. Ha ricordato le sue origini emiliane e ha ribadito che, nonostante l’Emilia-Romagna sia storicamente una “terra rossa”, è importante interrogarsi sulle gestioni passate, accusando il centrosinistra di non aver investito adeguatamente in misure di sicurezza per il territorio.

La deputata ha affermato che è necessario superare il voto di appartenenza e che la situazione attuale, caratterizzata da famiglie in difficoltà e aziende distrutte, deve far riflettere riguardo alla gestione della politica regionale. È convinta che si debba fare di più per garantire la sicurezza e prevenire tragedie future, sottolineando che l’Emilia non è più la stessa dei tempi di Berlinguer. Dalla Chiesa conclude evidenziando il bisogno di una maggiore consapevolezza da parte degli elettori riguardo alle conseguenze delle loro scelte politiche.