Una mamma speciale: un lupo adotta un piccolo animale orfano

Una mamma davvero speciale: un video virale mostra una cagnolina di razza Lupo Bolscevico che adotta un gattino orfano. La dolce cagnetta si prende cura del piccolo felino come se fosse suo, dimostrando che l’affetto materno supera ogni differenza, persino tra specie diverse. Il video, condiviso sul profilo Facebook di Francesco Città, ha conquistato il cuore di migliaia di utenti. Le immagini ritraggono la cagnolina mentre accudisce il gattino di poche settimane, dal manto arancione, che cerca il suo affetto e le sue cure. La cagnolina lo pulisce e sembra dedicargli particolare attenzione.

Non si conoscono le motivazioni per cui il gattino sia rimasto senza madre, ma storie simili non sono rare. Spesso, cuccioli orfani vengono adottati da cani o gatti che già hanno i loro piccoli, incrementando così il numero dei cuccioli accuditi. Gli etologi confermano che cani e gatti mostrano capacità di adattamento e connessione emotiva reciproca.

Sono molte le testimonianze di cuccioli orfani che trovano mamme amorevoli di specie diverse. Questi episodi, tra cui quello della cagnolina e del gattino, dimostrano quanto gli animali siano speciali e pronti ad aiutare chi è in difficoltà. La storia ha suscitato l’interesse e la commozione del pubblico, ribadendo il legame emotivo che può esistere tra esseri viventi di specie differenti.