Una madre finalmente ha il suo spazio a casa in Florida

Ana Duarte è diventata la prima della sua famiglia a laurearsi, e per festeggiare ha deciso di regalare alla madre il master della sua nuova appartamento, un gesto speciale per una donna che, in 64 anni, non ha mai avuto una stanza tutta sua.

Ana e sua madre hanno vissuto insieme attraverso molte difficoltà, tra cui la povertà e la mancanza di una casa stabile. Nonostante le esperienze di senzatetto e i ripetuti trasferimenti, Anette è sempre stata un punto di riferimento per Ana, che ricorda come la madre riuscisse a mantenere la calma anche nei momenti più difficili.

Dopo aver ricevuto una borsa di studio per l’Università della Florida Atlantic, Ana si è laureata in lavoro sociale e ha iniziato a lavorare per una delle più grandi organizzazioni di beneficenza cristiana del paese, dedicandosi ad aiutare le persone in difficoltà.

Ana ha raccontato che durante la loro infanzia molte volte vivevano in stanze piccole e in degrado, dove non si sentivano a casa. Ora, con il suo lavoro, è riuscita a pagare l’affitto e a decorare una camera per la madre, un simbolo di serenità e dignità.

“Sapevo che non ha mai avuto una stanza tutta sua, nemmeno da bambina. Volevo darle qualcosa che rappresentasse un nuovo inizio”, ha dichiarato Ana. Ha condiviso il momento della ristrutturazione e la sorpresa della madre sui social media, mostrando il loro percorso verso una nuova vita.

