Una lotta per la giustizia, tra danni psicologici, morali ed esistenziali

L’amianto, noto come il “big killer del terzo millennio”, costituisce una delle principali emergenze sanitarie e legali del nostro tempo. Nonostante il divieto del suo utilizzo in molte nazioni, le conseguenze dell’esposizione continuano a causare vittime. Questa problematica è stata discussa nell’ultima puntata di ONA TV, organizzata dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA APS), che ha offerto una prospettiva interdisciplinare sugli impatti devastanti dell’amianto e sulle battaglie legali per il risarcimento delle vittime.

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Mediaset Valentina Renzopaoli, esperti come l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA, hanno sottolineato l’importanza delle vittorie legali per i diritti delle vittime, evidenziando che ogni vittoria rappresenta un progresso verso giustizia. La Dott.ssa Melissa Trombetta ha evidenziato gli effetti psicologici e sociali dell’esposizione, mentre il Dott. Pasquale Bacco ha sottolineato l’importanza di una documentazione rigorosa per attestare i danni. Il Prof. Matteo Villanova ha affermato che un approccio interdisciplinare è essenziale per affrontare le questioni legate all’amianto.

Un caso emblematico è stato quello del Maresciallo Francesco Abbate, che dopo aver lavorato per oltre 40 anni nella Marina Militare, è deceduto nel 2020 a causa di patologie collegate all’amianto. La sua famiglia ha lottato per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ottenendo infine una sentenza favorevole dal Tribunale di Taranto, che ha riconosciuto Abbate come vittima del dovere, garantendo alla sua famiglia risarcimenti significativi.

L’urgenza di prevenzione contro l’amianto è stata ribadita; evitare future esposizioni è vitale per la salute pubblica. L’ONA sostiene che il risarcimento deve includere anche i danni psichici, morali ed esistenziali. L’ONA APS ha creato un pool interdisciplinare per fornire supporto legale, medico e psicologico alle vittime.

Le Forze Armate italiane affrontano gravi conseguenze dalle esposizioni, con diversi casi noti. L’Accademia della Legalità e il Comitato del Ripristino della Festa del 4 Novembre svolgono un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella cultura della legalità.

La lotta contro l’amianto necessita di un impegno continuo e di sensibilizzazione pubblica, come dichiarato dall’Avv. Bonanni, sottolineando l’importanza della giustizia e della tutela della salute pubblica. L’ONA offre supporto tramite un numero verde per chi ha subito danni a causa dell’esposizione all’amianto.