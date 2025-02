“Una lite furiosa..” Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera come un fulmine a ciel sereno, la coppia ai ferri corti

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno vivendo un momento difficile a causa di un presunto litigio acceso. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, i due avrebbero avuto un confronto significativo, senza rivelare il motivo. La famiglia di Giovanni ha chiesto la rimozione di video di un’intervista di Chiara con la rivista spagnola Hola!, dove l’influencer condivideva le sue impressioni sul compagno. La madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, sembra essere particolarmente infastidita dalle dichiarazioni di Ferragni, nonostante quest’ultima si sia limitata a esprimere la sua felicità con lui.

Le differenze di atteggiamento tra le due famiglie sembrano rappresentare una fonte di attrito: la famiglia Tronchetti Provera è solitamente riservata sulla vita personale, mentre Chiara ha costruito la sua carriera condividendo eventi privati sui social. Ciò porta a interrogativi sul futuro della coppia e sulla possibilità di superare le tensioni attuali.

Nel frattempo, Ferragni ha compiuto un gesto significativo, donando 200.000 euro al “Progetto Ruth” di Caritas Italiana, parte di un’iniziativa che promuove l’emancipazione economica delle donne vittime di violenza. Questa donazione è avvenuta dopo un accordo transattivo con il Codacons. Tuttavia, Chiara sta anche affrontando questioni legali complesse, essendo stata rinviata a giudizio per truffa aggravata in relazione a problematiche sui pandori Balocco e sulle uova di Pasqua di Dolci Preziosi. La somma delle tensioni personali e delle situazioni legali rende questo un periodo turbolento per Chiara Ferragni.