Una Lettera Svela Nuove Ipotesi sul Suicidio

L’attore sudcoreano Song Jae-rim, 39 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Seoul il 12 novembre 2024. Sul luogo sarebbe stata rinvenuta una lettera di due pagine, che suggerisce la possibilità di un suicidio, sebbene la causa della morte non sia stata ancora ufficialmente determinata. La polizia ha dichiarato che, allo stato attuale delle indagini, non ci sono segni di reato.

Il funerale, organizzato dalla famiglia, si svolgerà nella mattina del 14 novembre presso l’ospedale St. Mary’s di Seoul, seguito da un corteo funebre. Nonostante l’assenza di conferme sulle cause del decesso, ci sono speculazioni riguardo un possibile suicidio. Alcuni media hanno parlato prematuramente di “testamento”, mentre l’assenza di segni di effrazione nell’appartamento ha alimentato le indagini verso questa direzione.

L’impatto della notizia sulla comunità e sui fan è stato profondo, con migliaia di messaggi di cordoglio sui social media. I fan hanno ricordato il talento e la presenza carismatica di Song Jae-rim, esprimendo il proprio sostegno alla sua famiglia e agli amici.

Song Jae-rim ha iniziato la sua carriera come modello, collaborando con stilisti rinomati e apparendo in prestigiose riviste come Bazaar Korea e Vogue Girl Korea. La sua carriera da attore è decollata nel 2009, portandolo a ottenere riconoscimenti significativi, specialmente per il K-drama “Moon Embracing the Sun” del 2012. Ha recitato anche in altri celebri drammi come “Inspiring Generation”, “Two Weeks” e “Goodbye Mr. Black”. Ultimamente, ha partecipato al K-drama “My Military Valentine”, uscito lo scorso giugno.

In un aggiornamento recente sui social, aveva scritto “A long journey begins”, il che ha suscitato ulteriori speculazioni sulla sua morte. La comunità dei fan e l’industria dell’intrattenimento sudcoreana piangono la scomparsa di un attore talentuoso e amato, che ha portato gioia e ispirazione a molti. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della sua morte.