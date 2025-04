“Una grandissima paura” terribile episodio per Elisa Isoardi, era al lavoro.

Elisa Isoardi è stata derubata a Livorno durante le riprese di Linea Verde. Mentre lei e la collega Monica Caradonna si trovavano alla Terrazza Mascagni, un gruppo di ladri ha infranto il vetro del loro furgone rubando vari effetti personali. La notizia è stata confermata da Caradonna su Instagram, dove ha descritto l’incidente.

Visibilmente colpita, Isoardi ha documentato la situazione, mostrando il foglio della denuncia e ringraziando la Polizia per la loro efficienza. Ha comunicato che i ladri hanno rubato la borsa, il telefono, il portafoglio e le carte di credito, ma nonostante il danno, ha mantenuto un atteggiamento positivo. Ha commentato: “Non è stata una bella trasferta. Ora torno a Roma, mio nipote mi porta. Un bel danno, ma ci sono situazioni peggiori; bisogna mantenere la calma”.

L’incidente ha portato a modifiche nella programmazione di Linea Verde: la puntata prevista per sabato 26 aprile non andrà in onda, sostituita dalla diretta dei funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro. L’evento, a cura del Tg1, inizierà alle 8.30, con i funerali alle 10. Gli organizzatori di Linea Verde hanno annunciato che il programma riprenderà il sabato successivo.

Questo avviene in un momento particolare per Isoardi, prossima a concludere la sua esperienza con Linea Verde. Fonti attendibili rivelano che a settembre sarà coinvolta in un nuovo progetto televisivo, con l’ipotesi di condurre un programma di daytime su Rai 1, in sostituzione di Emma D’Aquino.