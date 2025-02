Una grandissima gioia per la conduttrice

Ilary Blasi tornerà a condurre Battiti Live su Canale 5 dopo aver rifiutato due diverse offerte di Mediaset. Questo segna un nuovo inizio per la conduttrice, che si allontana dai progetti precedentemente proposti, come La Talpa e L’Isola dei Famosi. Le voci indicano che Blasi ha accettato di guidare Battiti Live per un altro anno, affiancata da Alvin, consolidando così la loro collaborazione già avviata in precedenti edizioni.

Il programma, prodotto dal Gruppo Norba, debutterà nel 2024 e si presenta come un evento musicale estivo, meno impegnativo rispetto ai reality. Non ci saranno concorrenti, il che permette un’atmosfera più leggera e festosa, adatta alle preferenze di Blasi. Dopo la separazione da Francesco Totti e la partecipazione a progetti come il documentario Unica e la serie Ilary su Netflix, la conduttrice stava valutando una pausa dal piccolo schermo. Tuttavia, l’opportunità di condurre un programma musicale potrebbe rappresentare un ritorno meno stressante e più in linea con le sue attuali esigenze.

I fan di Ilary Blasi dovranno attendere l’estate per rivederla, all’interno di un festival musicale che ogni anno presenta artisti italiani di rilievo. Questo ritorno non solo segna la sua rivisitazione sul piccolo schermo, ma promette anche un’estate ricca di musica e divertimento grazie anche alla costante presenza di Alvin. Le prospettive future per la conduttrice rimangono da definire, ma è certo che il suo ritorno avrà un tocco di freschezza e vivacità.