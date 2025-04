Una grande porta per una piccola regione: il borgo del castello ti introduce alle meraviglie del “Tetto d’Italia”

Il comune di Bard, situato in Valle d’Aosta, è il più piccolo della regione e un affascinante borgo medievale. Con meno di 100 abitanti, Bard è famoso per il suo imponente Forte, un esempio di architettura militare ottocentesca risalente al 1034. La sua storia è intrisa di eventi significativi, come l’assalto napoleonico del 1800, quando la guarnigione austriaca resistette per settimane, segnando un’importante tappa militare europea.

Passeggiando per le strette vie di Bard, si può ammirare l’architettura storica, con case in pietra e monumenti nazionali che raccontano storie di cavalieri e mercanti. Tra i luoghi d’interesse ci sono Casa Challant e Palazzo Nicole, ancora segnati dalla storia. Durante eventi come il Marché au Fort, il borgo celebra l’enogastronomia valdostana e la cultura medievale.

Il Forte di Bard, ricostruito da Carlo Felice di Savoia tra il 1830 e il 1838, offre oggi un polo culturale con mostre e musei, tra cui il Museo delle Alpi e il Museo delle Fortificazioni. Le antiche prigioni aggiungono un tocco di mistero al sito.

Bard è anche collegato a un territorio ricco di attrazioni. Situato lungo la Via Consolare delle Gallie, conserva testimonianze romane e misteriose incisioni rupestri. Il borgo di Hône, con aree verdi e una chiesa panoramica, è un’altra meta vicina. Gli appassionati di trekking possono esplorare numerosi sentieri che si collegano alla Via Francigena.

Infine, dal 2 al 4 maggio 2025, Bard ospiterà “Borgo diVino in Tour”, un evento enogastronomico dedicato ai vini di qualità e alle specialità locali.