Una grande novità che piace molto ai proprietari

A pochi mesi dall’inaugurazione del primo volo, la compagnia aerea “Bark Air” ha lanciato una grande novità per i viaggiatori con cani. Questa compagnia esclusiva, dedicata agli amici a quattro zampe, offre un’esperienza di volo senza precedenti, garantendo comodità, attenzioni e cortesia da parte del personale di bordo. Fino ad oggi, viaggiare in aereo insieme ai propri cani era una sfida, ma “Bark Air” ha già ricevuto recensioni positive da chi ha scelto di utilizzare i suoi servizi.

Inaugurata a luglio 2024, la compagnia ha avviato inizialmente la tratta New York – Los Angeles, espandendosi successivamente verso destinazioni internazionali, come Londra. Il primo volo transatlantico ha rafforzato la reputazione della compagnia, attirando l’attenzione di molti viaggiatori. Per il 2025, “Bark Air” ha presentato un nuovo regolamento, stabilendo che a bordo possono accedere massimo dieci cani per volo, ciascuno accompagnato dal proprio proprietario.

Tra i servizi offerti, vi è una selezione di snack gustosi, salviettine alla lavanda, diffusori di feromoni e una musica soft per rendere il volo il più piacevole possibile. La compagnia è in fase di finalizzazione per nuove rotte, promettendo un futuro luminoso per gli amanti dei cani che desiderano viaggiare insieme ai loro animali. “Bark Air” si presenta come una soluzione ideale per chi non vuole separarsi dal proprio fedele amico, aprendo la strada a una nuova era di viaggi aerei per cani e i loro proprietari.