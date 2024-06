Una giornata in caseificio per imparare l’antico mestiere del casaro

Trascorrere un pomeriggio d’estate in caseificio dove apprendere l’arte di affinare il formaggio e godersi una piacevole degustazione guidata abbinata ai vini del territorio o alcune ore di relax in campagna immersi nello splendido scenario delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, dove imparare l’antico mestiere del casaro e scoprire come il latte diventa formaggio. Da anni PER Bottega & Cheese Bar (Treviso) accoglie turisti da tutto il mondo in visita al nuovo Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura della Latteria Perenzin. Specializzata nella creazione di formaggi pluripremiati, la Latteria Perenzin è guidata dalla maître fromager Emanuela Perenzin e dai figli Matteo ed Erika.

Inoltre, al PER Bottega & Cheese Bar è arrivata una cake designer, Roberta Strawberry Hill, con le sue fantastiche creazioni: torte personalizzate e cupcakes a base di robiola di capra e di ricotta del caseificio, disponibili su ordinazione. Roberta insieme a Rita, cuoca del PER, gestisce anche i brunch, tutti i sabati dalle 10.00 alle 14.00. È a disposizione dei clienti, inoltre, un goloso menu da asporto per le feste a casa con taglieri di formaggi e salumi che possono diventare numeri e lettere per rendere unico e speciale un compleanno, un battesimo o un’altra occasione importante.

Info e prenotazioni dei prodotti: bottega@perenzin.com o WhatsApp 0438 34874.

Ecco tutte le esperienze.

Diventare Maestro Affinatore per un giorno

L’esperienza inizia con un percorso guidato al nuovo Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura: una full immersion nel mondo dei formaggi per scoprire i segreti che si celano dietro le tecniche di affinamento. L’accesso al Caveau dei Formaggi Riserva Speciale, stanza top secret delle sperimentazioni della Latteria Perenzin, permette di scoprire il Capra Tonka e Vermouth, vincitore di 5 premi internazionali in soli 2 anni e formaggio affinato tra i più premiati in Italia. Le emozioni continuano con la creazione di una propria caciotta affinata, da portare a casa, attraverso l’analisi sensoriale di spezie e aromi da scegliere per personalizzarla come più si preferisce come un vero Maestro Affinatore. L’esperienza si conclude con la degustazione guidata di 4 formaggi affinati all’interno del Degustarium.

Il costo è di 40 euro e la durata è di circa 2 ore.

Quando: ogni venerdì alle ore 16.00 in italiano e alle ore 10.30 in inglese o su prenotazione a per@perenzin.com.

Visita al Museo Premiata Latteria Perenzin & Degustazione guidata

L’esperienza inizia con la visita, in compagnia di una guida, del Museo Premiata Latteria Perenzin e dei magazzini di stagionatura: un viaggio suggestivo nella storia della famiglia e nelle antiche tradizioni dell’arte casearia. Al termine del tour verrà servita una degustazione guidata di 4 formaggi dell’azienda all’interno del Degustarium.

Il costo è di 25 euro e la durata è di un’ora e mezza.

Quando: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle ore 16.30 in italiano e alle ore 11.00 in inglese.

Cheese Making Experience

Imparare l’antico mestiere del casaro con una vera e propria lezione di caseificazione nel giardino panoramico dell’Azienda Agricola Castello di Formeniga. Partendo dal latte caldo si potrà produrre una caciotta fresca. Ci saranno accenni di teoria delle fasi di produzione, dei processi di maturazione, ma soprattutto si metteranno “le mani in pasta”, o meglio nel latte, per un divertimento assicurato. Oltre alla produzione del formaggio, l’esperienza include la merenda del casaro e la visita agli animali. A seguire, dopo un breve tragitto in macchina di 5 minuti, visita guidata al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura, con degustazione sensoriale di 4 formaggi all’interno del Degustarium.

Il costo è di 95 euro e la durata è di circa 3 ore.

Quando: 29 giugno, 27 luglio e 31 agosto o su prenotazione a per@perenzin.com.

Super Gold Tour con Emanuela Perenzin

Il visitatore viene accompagnato direttamente dalla titolare Emanuela Perenzin, maître fromager della GuildeInternationale des Fromagers, maestro assaggiatore Onaf e Miglior Professionista 2012 all’Alma Caseus, nella visita al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura, un percorso ricco di aneddoti familiari, premi internazionali e strumenti del mestiere. Un viaggio alla scoperta dei segreti della stagionatura dei formaggi attraverso i 5 sensi con accesso al Caveau dei Formaggi Riserva Speciale per concludere con un gioco sensoriale e una degustazione di 4 formaggi selezionati che hanno vinto il Super Gold al World Cheese Awards in abbinamento a 4 vini del territorio all’interno del Degustarium.

Il costo è di 100 euro e la durata è di circa 2 ore.

Quando: mercoledì 11 luglio alle ore 11.00 in inglese e alle ore 16.30 in italiano o su prenotazione a per@perenzin.com.

Info e prenotazioni delle esperienze: https://perperenzin.it/prenota-esperienze/; https://perperenzin.it/prenota-buonoregalo/

Perenzin Latteria nasce nel 1898 da un’idea di Domenico Perenzin; dopo oltre un secolo di vita, vede oggi la quarta generazione alla guida dell’azienda con Emanuela Perenzin e la collaborazione dei figli Matteo ed Erika che rappresentano la quinta generazione. Da sempre, lavora il latte di vacca, a cui si sono poi affiancati quello di capra (dal 1999) e quello di bufala (dal 2010). Produce formaggi tradizionali e biologici, pluripremiati nei concorsi sia italiani che internazionali.