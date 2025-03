una gamma di colori straordinari e affascinanti

I gatti selvatici presentano una gamma cromatica degli occhi sorprendentemente variegata, che spazia dal marrone a sfumature di verde, blu e grigio. Questa diversità ha suscitato l’interesse dei ricercatori, soprattutto perché la comprensione della loro evoluzione cromatica è complicata. I fossili non conservano pigmenti oculari e i campioni tassidermizzati spesso utilizzano occhi artificiali. Per affrontare queste difficoltà, un team dell’Università di Harvard ha analizzato migliaia di fotografie di gatti selvatici disponibili online su piattaforme come iNaturalist.

Attraverso questo vasto archivio, gli scienziati sono riusciti a tracciare l’evoluzione dei colori degli occhi nei felini selvatici, identificando una sorta di scala cromatica evolutiva. Hanno notato un passaggio dal marrone, considerato il colore ancestrale, al grigio, fino ad arrivare alle tonalità verdi e blu di alcune specie attuali. La determinazione del colore occhi nei gatti selvatici si basa su due pigmenti chiave: l’eumelanina, che produce occhi scuri, e la feomelanina, responsabile delle tonalità gialle e rosse. La combinazione e la concentrazione di questi pigmenti creano una varietà di colori più ampia di quanto si pensi.

Tuttavia, non sono emerse relazioni significative su perché questi colori si siano evoluti, se non ipotizzando una possibile correlazione con la selezione sessuale. La biologa evoluzionista Arianna Passarotto sottolinea che il colore degli occhi è spesso trascurato nella ricerca, ma potrebbe avere un’importanza ecologica ed evolutiva significativa. Nonostante alcuni limiti, lo studio è considerato innovativo e promettente, aprendo a nuove riflessioni sui gatti selvatici.